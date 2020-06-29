ABD’den Sakarya’ya ‘Altın fabrika’ ödülü

Dünyaca ünlü araştırma şirketi J.D. Power'ın, 2020 yılına ilişkin yayınladığı ‘lk Kalite Değerlendirme' (Initial Quality Study/IQS) raporuna göre Toyota'nın CH-R modelini üreten Sakarya fabrikası üretim kalitesi bakından dünyada ‘Altın Fabrika' ödülü alan 2 fabrikadan biri oldu. Dünyada ‘Altın Fabrika' ödülüne layık görülen diğer fabrika ise Fiat Chrysler Grubu'nun (FCA) Meksika fabrikası oldu.

DÜNYADA 2, AVRUPA'DA TEK

Amerika pazarına yönelik yayınlanan bu rapora göre Toyota'nın Türkiye fabrikası dünyada bu ödülü alan iki fabrikadan biri olurken, Avrupa ve Afrika Bölgesinde ise bu ödülü alan tek fabrika oldu. Aynı bölgede BMW'nin Almanya fabrikası ‘Gümüş', yine BMW'nin Hollanda fabrikası ise ‘Bronz fabrika' ödülüne almaya hak kazandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Toyota'nın Japonya'daki Kyushu fabrikası Asya Bölgesi'nde ‘Gümüş Fabrika' ödülü alırken, Japon otomotiv devinin Sakarya ve Kyusnu fabrikaları raporda müşteri memnuniyeti bakımından 2. Sırada yer aldılar. Yetkililer, Türkiye otomotiv sanayi adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından birinde kendini kanıtlamak, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım kazandırır” yorumunu yaptı.