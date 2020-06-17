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AB’den flaş karar! Otomotiv devlerine soruşturma…

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde bulunduran PSA'nın birleşme teklifine yönelik soruşturma başlattı.

23:07 -
Haberler Otomotiv
AB’den flaş karar! Otomotiv devlerine soruşturma…

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Komisyonu, otomobil şirketleri Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot Societe Anonyme (PSA) hakkında Avrupa Birleşme Yönetmeliği uyarınca birleşme teklifini değerlendirmek için ayrıntılı bir soruşturma başlattı” ifadeleri kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager anlaşmayı onaylamadan önce rekabet hukukuna göre birleşmenin inceleceğini, ticari araç sektöründeki rekabeti olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin değerlendireceğini ifade etti.

Vestager, Fiat Chrysler ile PSA’nın sektördeki birçok AB ülkesinde zaten lider konumda olduğunu, birleşmenin rekabeti azaltabileceğini belirtti.

Öte yandan AB Komisyonu 8 Mayıs’ta birleşme hakkında bilgilendirilmişti. 22 Ekim’den önce işleme onay verilip verilmeyeceği konusunda karar verilmesi bekleniyor. (İHA)

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