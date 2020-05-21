AB’den otomotiv sektörüne destek paketi!

Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung’un haberine göre AB Komisyonu, Covid-19 salgınıyla birlikte yavaşlayan hatta durma noktasına gelen otomobil satışlarını tekrar hareketlendirmek için yeni bir ekonomik paket üzerinde çalışıyor. 20 milyar euro değerinde olacak olan bu paketin henüz tüm detayları belli değil. Özellikle habere konu olan ‘temiz otomobiller’ başlığının nasıl tanımlanacağına dair kesin bir bilgi yok.

Brüksel merkezli lobi grubu olan Transport & Environment üyesi Stef Corneils, “Bu tamamen kabul edilemez.” diyerek gazeteye açıklamalarda bulundu. Avrupa otomobil kullananlar grubu ACE’nin yöneticisi Stefan Heimlich, AB tarafından zorunlu tutulan CO2 gazı salımı hedeflerine bu durumun zarar vereceğini belirtti.

Avrupa otomobil endüstrisi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci pazarı konumunda. Mayıs ayının ortalarında otomobil ve kamyon üreticileri, onların tedarikçi üyeleri otomotiv sektörünü tekrar hareketlendirmek için bir araya gelmişlerdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire 18 Mayıs tarihinde AB’deki otomobil satışlarını ve endüstrisi desteklemesi için AB’ye bir öneride bulunduklarını açıklamıştı. Le Maire önerinin düşük emsiyonlu otomobil satışlarını daha fazla destekleyecek demişti.

Alman Başbakan Angela Merkel ise herhangi bir ekonomik teşvik paketinin iklimi koruyacak tarzda olması gerektiğini de açıkça belirtmişti. Sueddeutsche Zeitung’a göre belirtilen teşvikler ulaşım sektörü için 100 milyar euro değerinde olacak daha geniş bir teşvik planının parçası olacak.

AB Komisyonu sözcüsü konuyla alakalı bir yorum yapmadı.