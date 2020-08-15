Ağustos ayı otomotiv kampanyaları

CITROEN

Citroën Türkiye, Ağustos ayına özel çok cazip ve çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën modellerine 40.000 TL için 48 ay yüzde 0,92 faiz ile ayda sadece 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80.000 TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Citroën Jumper Ağustos ayına özel 20.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

BMW

BMW, Ağustos ayı boyunca geçerli olmak üzere BMW 3 Serisi ve BMW X3 modellerine özel cazip fırsatlar sunuyor.

BMW 3 Serisi, 10.000 TL'ye varan cazip takas desteğiyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda meraklılarını bekliyor.

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BMW X3, 15.000 TL'ye varan cazip takas desteği avantajıyla tutkunlarına sunuluyor.

Ayrıca, Premium Finans'ın özel ödeme planları ve avantajlı kredi olanakları da BMW 3 Serisi ve BMW X3 modellerinde sunulan fırsatlar arasında yer alıyor.

KIA

KIA, ağustos ayına özel olarak Sportage'da 100 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 faiz avantajı, XCeed, Niro ve Ceed modellerinde ise 70 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,69 faiz fırsatı sunuyor.

KIA, ağustos ayı kampanyası kapsamında Rio ve Stonic modelini 50 bin TL ve 18 ay yüzde 0,69 faiz seçeneğiyle sunarken, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,69 faiz avantajıyla sunuyor. KOBİ'lerin yol arkadaşı Bongo ise yüzde 0 faizle yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ağustos ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar yüzde 0,84 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Ağustos ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay yüzde 1,04 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Ağustos ayında 250.000 TL, 36 ay yüzde 1,04 faizli kredi imkanı mevcut.

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 250.000 TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0,84 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ağustos ayına özel olarak 330.000 TL'ye 12 aya kadar yüzde 0,84 faiz oranı fırsatı sunuyor.

NISSAN

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JEEP

Jeep, Ağustos ayına özel Compass ve Renegade modellerinde “Şimdi Al Seneye Öde” kredi kampanyası ve fiyat avantajları sunuyor!

Jeep, Ağustos ayında hem Compass ve hem de Renegade modelleri için cazip ödeme fırsatları sunuyor. Ağustos ayı boyunca, “Şimdi Al Seneye Öde” kredi kampanyası ile birlikte Jeep Compass modellerinde 10 bin TL, Jeep Renegade'de ise 5 bin TL indirim desteği tüketicileri bekliyor.

SKODA SERVİS KAMPANYASI

Çek marka Türkiye’de sıfır km otomobil alacaklar için değil de Skoda sahibi olanlar için ağustos ayında servis kampanyası sunuyor.

Marka, 3 yaş ve üzeri otomobilinize, SKODA Orijinal Parçalarında, Bakım ve mekanik işçilik hizmetlerinde ve Castrol Motor yağlarında özel indirim ayrıcalıkları sunuyor.

3 ve 4 yaşındaki SKODA modellerine, periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan orijinal parça ve işçilik ile kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında yüzde 15 indirim sunuyor.

5 yaş 7 yaş arası SKODA modellerinde, periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan orijinal parça ve işçilik ile kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında yüzde 25, motor yağlarında yüzde 20 indirim fırsatı tanıyor.

8 yaş ve üstü SKODA modellerinde ise periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan orijinal parça ve işçilik ile kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında yüzde 30, motor yağlarında yüzde 20 indirim sunuyor.

TOYOTA