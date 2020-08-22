AKO Jant’tan 5 milyon dolarlık yatırım

AKO Grup bünyesinde ticari, zirai ve askeri araçlar için jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, bu yıl içerisinde 5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yatırımla yeni disk hatları ile üretim kapasitesini iki katına çıkaracak.

Firma 2018 yılında yaklaşık 4.5 milyon dolarlık yatırımla yeni jant üretim hattını devreye almıştı. Şimdi ise 5 milyon dolarlık yatırımla birlikte üretim kapasitesini 2’ye çıkarmayı hedefliyor. Firma ağır ticari araç, askeri araç ve traktör gibi taşıtlara jant üretimi gerçekleştiriyor.

AKO Jant Fabrika Müdürü Ömer Abrekoğlu, “Yatırımlar kapsamında, AKO Jant fabrikasında 2021 yılında hizmete girecek yeni disk üretim hattının yanı sıra, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve robotlu üretim hatlarında üretim kapasitesinde artış sağlanıyor. Tüm bu yatırımlarla AKO Jant'ın üretim kapasitesini, 2021 yılında ikiye katlamayı hedefliyoruz” dedi.