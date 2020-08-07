Alfa Romeo müzesi tekrar açıldı!

Bu yıl 110. yaş gününü kutlayan Alfa Romeo, Milano-Arese'de yer alan müzesinin kapılarını ziyaretçilere tekrar açtı. Müzede, ziyaret programına dahil olmayan ve özel koleksiyonların bulunduğu eski yönetim merkezindeki parçalar da ziyaretçilere gösterilmeye başlandı. “Müzenin sahne arkası” olarak tabir edilebilecek bu bölümde 150 özel otomobil, düzinelerce otomotiv, havacılık ve deniz motoru, yüzlerce model, kupa, sanat eserleri, aksesuar ve yarış teknesi gibi çok özel koleksiyonlar sergileniyor. Ayrıca markanın 110. yıl dönümü için tasarlanan Yeni Giulia GTA’;nın özel versiyonu müze alanında sergilenirken, ziyaretçiler de müze içerisindeki pistte Alfa Romeolarını kullanabilme şansını yakalıyorlar.

HİJYEN MAKSİMUM SEVİYEDE

İlk kez 1976 yılında açılan ve 2015 yılında baştan aşağı yeniden inşa edilerek yenilenen Alfa Romeo Müzesi, konukların ve personelin sağlığını korumaya yönelik bir dizi güvenlik önlemiyle ziyaretçileri kabul ediyor. Müze; girişte tüm konukların vücut ısısını kontrol etmek için yapılan ısı taraması, zorunlu yüz maskesi kullanımı ve belirli yatay işaretlerle hatırlatılan sosyal mesafe kurallarıyla, ziyaretçilerini en hijyenik koşullarda karşılıyor. Giriş; ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak büyük kalabalıkların önüne geçmek için geçici olarak durdurularak, belirlenen ziyaretçi sayısı korunuyor. Giriş için online rezervasyon gerekmiyor.

Ayrıca Formula 1 canlı gösterimleri veya perde arkası konferanslar gibi müze tarafından planlanan etkinliklerden birine veya birkaçına katılmak isteyen konuklar için rezervasyon zorunlu olup, ideal katılımcı sayısına ulaşınca etkinlik gerçekleştiriliyor.