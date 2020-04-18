Alfa Romeo ve Jeep dijitalleşti!

Alfa Romeo ve Jeep, kurduğu dijital altyapı ile Türkiye'deki tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başladı. Bu sayede, müşteriler markaların internet sitelerinden, bayi web siteleri veya sosyal medya kanalları aracılığıyla diledikleri bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde bağlanabilecek.

Yaşanan zorlu sürecin en kısa zamanda atlatılacağına inandığını belirten Jeep ve Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, corona virüsünün yayılım riskine karşı tüm çalışma alanlarında ilk günden itibaren alınan önlemleri en üst seviyede uygulamaya devam ettiklerine de değindi. Özgür Süslü ayrıca “Otomobil severlere ve bayilerimize büyük kolaylık sağlayan görüntülü görüşme sistemi aynı zamanda, sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek ve sağlık önlemlerine uyum sağlamak açısından da önem taşıyor” dedi.