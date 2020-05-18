Alfa Romeo’nun en hızlıları yenilendi!

Quadrifoglio mirasını sürdüren Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin 2020 model yılına ait versiyonlarını, düzenlediği online basın toplantısıyla ilk kez tanıttı.

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510 HP gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motorlarıyla hız kesmeyen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi; yeni teknoloji, bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleriyle gücüne güç kattı. Yenilenen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, güncellenmiş arayüz tasarımı ve araç performansıyla ilgili özel menüye sahip yepyeni dokunmatik ekranlı bilgi- eğlence sistemine kavuşurken, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunmasıyla da dikkatleri çekiyor. Alfa Romeo'nun en sportif ikilisinin 2020 model yılına ait versiyonları ayrıca, iç ve dış tasarımındaki yeni ve özel detaylarla da otomobil tutkunlarının tüm beklentilerini iddialı bir şekilde karşılamayı sürdürüyor.

YENİLİKÇİ Q4 DÖRT ÇEKER SİSTEMİ

Her iki modelde de 2.9 litrelik V6 bi-turbo motor bulunuyor. Bu ünite 510 hp güç ve 600 Nm tork üretmeyi başarıyor. Alfa’nın Active Torque Vectoring sistemi tarafından güç Stelvio’da Q4 çekiş sistemi ile 4 tekere birden iletiyor. Otomobilin şanzımanı ise 8 ileri tam otomatik. Bu şanızman Quadrifoglio'da bulunan şanzıman, “RACE” modunda ise sadece 150 milisaniyede vites değiştirerek aracın gerçek potansiyelini ortaya koyuyor.

ORTA KONSOL YENİLENDİ

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio'da yenilenen orta konsol tasarımı yeni dokunsal ve görsel etkiye sahip olup daha fazla depolama alanı sunarken, yenilenen direksiyon simidi ve deri kaplı vites kolu da bu tasarımı tamamlıyor. Yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio'da, emniyet kemerleri ise geleneksel siyah rengin dışında kırmızı veya yeşil renk ile de sipariş edilebiliyor. Ayrıca, elektrikli spor koltuklar için delikli deriye sahip yeni bir döşeme seçeneğinın çok yakında ürün gamına ekleneceği belirtiliyor. Bu yeni seçenek, standart olarak deri ve alcantara spor koltuklarla donatılan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin kişiselleştirme seçeneklerini daha da artıracak. Öte yandan, Sparco imzalı yarış tipi karbon koltuklar da yine bir seçenek olarak otomobil severlerin tercihine sunuluyor.

BİLGİ-EĞLENCE EKRANI YENİ VE 8.8 INC BOYUTUNDA

Quadrifoglio ikilisinin 2020 model yılı ile birlikte yenilenen özelliklerinden birisi de yeni bilgi-eğlence ekranı. 8,8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı yeni bilgi- eğlence sistemi, bağlantılı hizmetler ve yeni bir arayüz tasarımıyla beraber geliyor.

Yeni Quadrifoglio’da ayrıca, ana mekanik bileşenlerin sıcaklıklarından tork üretimine, turbo basıncından anlık güç üretimine ve bunun dışında, hızlanmadan maksimum hıza performans seviyelerini ölçmek için dijital kronometrelere kadar birçok önemli bilgiyi sürücünün kullanımına sunan “Performans” menüsü ile özel ekranlar bulunuyor.

Güvenlik ve sürüş yardımı teknolojileri

Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, yeni güvenlik özellikleriyle üstün niteliklerini tamamlıyor. Yeni Quadrifoglio bulunan Şerit Takip Yardımcısı, sinyallerden biri devrede değilken aracın içinde bulunduğu şeridin dışına çıktığını tespit ediyor ve sürücüyü görsel ve sezgisel olarak uyararak aracı kendi şeridine sokmak için aktif müdahalede bulunuyor. Aktif Kör Nokta Yardımcısı, arka kör noktaları izliyor ve yaklaşan tüm araçları bildirirken olası bir çarpışmayı önlemek üzere direksiyonu düzeltiyor. Aktif Hız Sabitleme Sistemi, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlıyor.

Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ile birlikte bu teknoloji daha konforlu bir sürüş için hızı sınırlar dahilinde ayarlıyor. Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ve Akıllı Hız Denetimi, araca entegre kamerayı kullanan sistem, trafik işaretlerini tanımlıyor, bunları ekranda gösteriyor ve sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor. Sistem sürücüyü aracın hızını tespit edilen sınıra indirmesini öneriyor. Sürücünün kabul etmesi halinde hız sınırlandırma sistemi otomatik olarak ayarlanıyor. Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı ve Otoyol Yardımcısı, Aktif Hız Sabitleme Sistemini tamamlayan bu özellikler aracın yanal konumlandırmasını takip ederek aracı yoğun trafikte (Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı) veya otoyolda (Otoyol Yardımcısı) şeridin ortasında tutarken hızı da mevcut sınırlara göre ayarlıyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Yardımcısı ise, sürücünün dikkatini takip ediyor ve gerekirse uyarıyor.