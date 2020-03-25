Alman devi 80 bin çalışanına düşük maaş ödeyecek!

Corona virüsü salgını sebebiyle otomotiv devi Volkswagen, Avrupa’daki tüm tesislerinde üretime geçici bir süre boyunca ara verdi. Sadece Avrupa da değil Meksika ve Rusya’daki tesislerde de üretim duruş vaziyette. Markanın CEO’su konuyla alakalı yaptığı açıklamalarda özellikle 2020 yılının mali açıdan çok zor geçeceğini ve nelerle karşılaşacaklarına dair bir fikirleri olmadığını belirtmişti.

Bloomberg’in haberine göre dev grup salgın sebebiyle önlemlerini almaya devam ederken, dün yapılan bir açıklamada Almanya’da “kısa zamanlı çalışma” sistemini uygulamak istediklerini belirttiler. Bu sistemle çalışması planlanan 80 bin kişinin maaşlarının büyük bir çoğunluğu devlet tarafından ödenecek ve bu sayede grubun üzerindeki mali yük ne kadar olur bilinmez ama hafifleyecek.

Grubun sözcüsü Lower Saxony, Hassen ve Saxony tesislerinde 3 Nisan tarihine kadar bu sistemin başlanacağını açıkladı. Grubun çatısı altında bulunan Audi, Porsche ve MAN markaları da maliyet azaltmak için bu sisteme başlayacak.

Volkswagen Denetleme Kurulu üyesi Bernd Althusmann salı günü yaptığı bir konuşmada yaşanılan sıkıntının 2008-2009 yıllarındaki ekonomik problemli süreçten daha öteye giden bir aksama ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

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Volkswagen Almanya’daki bayiilerini nakit akışı konusunda destekleyeceğini de açıkladı. Dev grup bayiileri için geri ödeme, kredi ödenekleri ve faiz ödemeleri tarihlerini uzatmayı ve daha uygun hâle getirmeyi planladığını da açıkladı.