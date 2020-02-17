Alman devinde ‘Kapıcı’ rüzgarı

Yeni 3 Serisi, vergiler ve artan kurlarla birlikte 380 bin TL'den başlayan fiyatlara ulaşıp, 1 Serisi de hatchback kasa tipiyle Türkiye gibi sedan ülkesinde beklenilen talebi görmeyince, kurtarıcı olarak 2 modelin ortasında yer alan yeni 2 Serisi ortaya çıktı. İlk kez sedan kasa tipinde yer alan yeni model 1.6 litre dizel ve 1.5 litre benzinli motor gibi düşük vergi dilimine giren seçeneklere de sahip olunca Türkiye için biçilmiş kaftan oldu. 15 Mart'ta Türkiye'de satışa sunulacak modelin Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen uluslararası test sürüşünde ise bizi başka bir sürpriz bekliyordu. Yeni 2 Serisi Gran Coupe'yle ilgili basın toplantısında sahneye projenin lideri olarak Dr. Şenol Kapıcı isimli bir Türk çıktı.

KALİTENİN BAŞINA GEÇEBİLİR

Toplantının ardından Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik ile birlikte görüştüğümüz Şenol Kapıcı, 22 yıldır BMW'de çalışıyor. Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğan ve tüm eğitimin bu ülkede alan 44 yaşındaki Kapıcı, üniversitede matematik okumuş, daha sonra mühendislik konusunda master yapıp, doktorasını ise proje üretimi konusunda yapmış. BMW'de bu pozisyonda ilk Türk olan Kapıcı daha önce birçok modelde proje müdürlüğü yaptığını ancak ilk kez 2 Serisi Gran Coupe ile A'dan Z'ye bir modelin sorumluluğunu üstlendiğini beliyor. Bundan sonraki aşamanın ise ya 2-3 modelin başına geçmek ya da fabrikalarda kaliteden sorumlu direktörlük olduğunu belirten Kapıcı, “Yeni 2 Serisi'ni geliştirirken Türkiye'yi de düşündük ve özellikle düşük vergi dilimine giren motorları koyduk. Türkiye'de bu aracın çok beğenileceğini düşünüyorum” diye konuştu.