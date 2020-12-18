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Alman devinden Brezilya kararı

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Brezilya'da Sao Paulo'nun kuzeyinde bulunan Iracemapolis kentinde yer alan fabrikasını kapatma kararı aldı. Marka bu adımı atmalarının sebebi olarak ülkenin içinde bulunduğu zorlu durumlar ve Covid-19 salgınıyla birlikte düşen lüks otomobil talebi olarak açıkladı.

Güncellenme: 09:05, 18/12/2020
Haberler Otomotiv
Alman devinden Brezilya kararı

Reuters’ın haberine göre Iracemapolis fabrikasında lüks otomobil üretiminin durduğunu belirten Mercedes-Benz, çalışanlar için sürdürülebilir çözüm bulmak adına çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Burzer yaptığı açıklamada, Brezilya’da yıllardan bu yana devam eden zorlu durumun, Covid-19 salgını ile birlikte daha da kötüleştiğini ve lüks araç satışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, “Bu nedenle Brezilya’da lüks araç üretimini sona erdirmeye karar verdik.” şeklinde konuştu.

Dev grup bölgedeki lüks otomobil satışlarında yaşanan düşüşlerden dolayı böyle bir karar verdi. Sao Paulo’nun kuzeyinde yer alan ve otomobil üretimi gerçekleştirilen tesiste 370 çalışan bulunuyor.

1956 yılında kurulan bu üretim tesisi markanın ticari araçlarının yanında C Serisi, A Serisi ve GLA gibi modellerinde üretimini gerçekleştirdi.