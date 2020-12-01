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Alman devinden çalışanlarına corona desteği

Mercedes-Benz ve Smart markalarının çatı kuruluşu Daimler, Alman çalışanlarına "corona bonusu" adı altında 1000 euro ikramiye ödeyeceğini duyurdu.

Güncellenme: 14:31, 01/12/2020
Haberler Otomotiv
Alman devinden çalışanlarına corona desteği

Reuters’ın haberine göre Alman otomotiv devi Daimler, Alman çalışanlarına corona virüsü süreci boyunca yaşanılan ekonomik sıkıntıları için corona bonusu adı altında 1000 euro ekstra ödeme yapacak.

Grubun Personel Şefi Wilfried Porth yaptığı açıklamada, “Bu olağanüstü süre boyunca şirketimiz işgücümüzün esnekliğine ve istekliliğine her zaman güvenebilir.” dedi.

160 BİN ÇALIŞAN FAYDALANACAK

Mercedes-Benz markasının da sahibi olan Stuttgart merkezli otomobil üreticisi Daimler, Almanya’da yaklaşık 160 bin çalışanın prime hak kazandığını söyledi. Bu durumun asıl sebeplerinden biri çalışanların evden çalışıp, maske takmak gibi zorluklarla mücadele etmesinden kaynaklı olduğu da belirtildi.

Almanya Corona Euro Mercedes otomobil
Yayınlanma Tarihi:14:10,
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