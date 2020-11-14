Alman devinden dudak uçuklatan yatırım

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen, kendi gibi dev büyüklükte olan bu yatırımıyla birlikte batarya ve elektrikli otomobil üretimini de artırmayı hedefliyor. Ayrıca grup küresel ekonominin 2025 yılına kadar ılımlı bir şekilde büyüyeceği yönünde.

Toplam yatırımın 41 milyar dolarlık bölümünün elektrikli otomobillere ayrılacağı belirtiliyor. Hibrit modeller içinse marka 13 milyar dolar ayırmayı planlıyor.

VW Grubu yöneticilerinden Hans Dieter Potsch, “Grubun yatırım planlamasının bir parçası olarak gelecekteki başarısını güvence altına almak için bugün bazı adımlar belirledik. Grubun ve markaların dönüşümü mobilitenin temel alanlarına stratejik odaklanma olarak uygulanacak. Önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız muazzam zorlukları düşündüğümüzde mali temelimiz çok sağlam.” açıklamasında bulundu.

VW CEO’su Herbert Diess ise, “Gelecekte insanların bireysel, sürdürülebilir ve tamamen bağlantılı mobilite ihtiyaçlarını karşılamak için şu anda bile var olan geniş elektrikli modellerimiz ve platformlarımızla küresel bir lider pozisyonunda olacağız. Bu amaçla, dijitalleşme harcamamızı ikiye katladık.” açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Volkswagen MEB altyapısı üzerine inşa edilen 19 milyon, PPE platformu üzerine inşa edilen 7 milyon araç üretecek. Bunun toplamı 26 milyon elektrikli otomobil anlamına gelirken buna ek olarak 7 milyon adet hibrit motorlu otomobil üretimi de olacak.

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ELEKTRİKLİ MODELLERİN MERKEZİ ALMANYA OLACAK

Saksonya bölgesinin otomobil üretimi merkezi olmasına ek olarak grup, aşağı saksonya bölgesini de elektrikli otomobil üretim merkezi hâline getirecek. Bir milyar euroluk batarya üretimi yatırımı yapmalı planlayan Volkswagen bu işlem için Northvolt ile çalışacak.

2024 yılından itibaren Wolfsburg’ta yer alan fabrika Avrupa pazarını hedefleyen yeni bir SUV üretimine başlayacak. Emden fabrikası ise dört kapılı tamamen elektrikli VW Aero Sedan’ı ve ID.4 Crossover modelini üretecek.

Yeni nesil Passat üretimi için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu alternatif lokasyonlarla alakalı ise Skoda’nın Superb üretim tesisi olan Slovakya, Bratislava fabrikasının tercih edildiği belirtiliyor.