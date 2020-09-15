Alman devine rekor ceza!

Reuters’ın haberine göre Alman otomotiv üreticisi ve Mercedes-Benz USA birimi, 13 Ağustos tarihinde 250 bin adet dizel motorlu aracında emisyon kurallarından kaçmak için sahte yazılım kullandı. Bu işleme bağlı olarak sivil ve çevresel iddiaların çözümlenmesi için bir anlaşmaya varıldı.

Dev grubun Ağustos ayında ABD yetkilileriyle yaptığı yerleşim maliyetlerinin toplamda 1.5 milyar dolar olacağı ve gemi sahipleriyle yapılan uzlaşmanın ise 700 milyon dolara mal olacağı belli edildi.

Başsavcı Yardımcısı Jeff Rosen, yerleşim yerlerindeki kirlilikle alakalı olarak bu davanın, “Gelecekte ülkemizin kirlilik yasalarını ihlal etmeye meyilli olabilecek herkesi caydırmaya hizmet edecek” açıklamasını yaptı.

Mahkeme belgelerine göre Daimler, 250 bin adet dizel motorlu araç sahibine araçlarının çevreye verdiği zararı tamir ettirmesi için 3 bin 290 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Daimler bu dava sonucunda geri çağırma ve uzatılmış garantiler yayınlayacak.

Mahkeme belgeleri anlaşmanın Temiz Hava Yasası uyarınca alınan 875 milyon dolarlık sivil cezayı ve çevreyi kirleten araçları düzeltmek, emisyonları dengelemek için 546 milyon doları kapsadığını gösteriyor. Daimler, Kaliforniya’ya toplam 285,6 milyon dolar ödeyecek.

2019 yılı Eylül ayında Daimler, dizel emisyon düzenlemelerini ihlal ettiği için 870 milyon euro para cezası ödemeyi kabul etmişti. Volkswagen ise 2015 yılında 580 bin aracında yanıltıcı yazılım olduğunu kabul etmişti. VW AG’nin dünya genelinde ödediği cezalar rekor seviyelere ulaşmış, hâlâ çözülmemiş davaları da bulunmakta.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ise 2019 yılında 800 milyon dolarlık bir maliyetle yanıltıcı yazılıma sahip olan araçlarının sorunlarını çözmek üzere anlaşma sağlamıştı.