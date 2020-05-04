Alman hükümeti hurda teşviki için acele etmiyor!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman otomotiv endüstrisi yöneticileri bu hafta bir araya gelecekler. Alman Maliye Bakanı Scholz ARD TV kanalına pazar günü yaptığı açıklamada, “Başbakan ile ikimiz için uygun olan bir anlaşmaya vardım.” dedi.

Bavarya bölgesi lideri Markus Soeder, elektrikli araç almak isteyenler için teşvik çağrısında bulundu. Soeder, “Bu normal bir hurda teşviki programı değildir” dedi. Alman otomotiv endüstrisi ise insanların yeni model otomobil satın almaları için onların cesaretlendirilmesini istiyor. Özellikle duran üretim bu noktada tüketicileri ticaret açısından olumsuz etkiliyor.

Bu hafta salı günü Merkel, Volkswagen, BMW ve Daimler markalarının üst düzey yöneticileri ile corona virüsü salgınının etkileri hakkında görüşmek için bir araya gelecek. Sosyal Demokrat Scholz ise Alman hükümetinin Alman otomobil üreticilerini “Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı başında” toplantıya çağıracağını söyledi.