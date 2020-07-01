Alman otomotiv devlerine başlatılan soruşturma Türkiye’dekileri ilgilendirmiyor

Rekabet Kurulu, 5’lik grup olarak adlandırılan ve Almanya’da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen önaraştırmayı karara bağlayarak bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kararın duyulması sonrası gözler markaların Türkiye’deki distribütörlerine dönmüştü.

MERCEDES-BENZ VE DOĞUŞ OTOMOTİV’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Volkswagen, Audi ve Porsche'nin Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in CEO'su Ali Bilaloğlu, kendilerine konu hakkında bir bildiri gelmediğini açıkladı.

Mercedes-Benz Türkiye'nin Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdihkan ise, “Türkiye operasyonları ile ilgili bir konu değil. Genel merkezler tarafından takip edilen bir süreç. Aslında uzun zamandır ana merkezlerde ilerleyen bir konuydu, Türkiye yansıması henüz gerçekleşti, takip edeceğiz” dedi.