Alman üreticiler “hurda teşviki” istiyorlar!

Corona virüsü salgını sebebiyle üretime ara veren Avrupalı üreticiler, az sayıda olsa da kademeli olarak üretimlerine başlıyorlar. Özellikle bu süreç içinde ertelenen satın alma ertelemeleri bu adımlarla birlikte artarak sektöre hareketlilik katacak. Volkswagen COO’su Ralf Brandstatter dün yaptığı açıklamada, “Otomobil satışları için gerçekleşecek bir destek, iklim korumasına faydalı olabilir” dedi. Brandstatter’ın bahsettiği konu aslında “hurda teşviki” idi.

Avrupa’da mart ayında yüzde 50’nin üzerinde gerileyen otomobil satışları üretime yeniden başlayan fabrikalar ve açılan bayiilerle tekrar harekete geçecek. Bu hareketlilikle birlikte Alman üreticiler hurda araçlar içinde teşvik beklentisine girdi. Bundan 10 yıl önce Almanya’da yaşanan ekonomik krizden, ülkenin kurtulmasını sağlayan en önemli faaliyet olarak bilinen hurda indirimi şimdi de devreye alınırsa ekonomik anlamda hareketlilik daha çabuk sürede beklenilen seviyelere gelebilir.

Daimler AG yönetiminin bir e-postasında “Müşteriler arasında güçlü güvensizlik zamanlarında talebi güçlendirecek önlemler dikkate değer olur” denildi. Bu postayla birlikte talebi güçlendirecek büyük önlem teşvik olarak yorumlanabilir.

Bir diğer Alman devi olan BMW’nin CEO’su Oliver Zipse ise, “Krizden sonra Alman otomotivi krizden önceki gibi güçlü olmalı” dedi. Zipse’nin Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Soeder ile nisan ayının ilk günlerinde bir konuşma yaptığı ve çevre dostu otomobiller için destek istediği biliniyor.

Volkswagen, Daimler ve BMW yani Alman otomotiv endüstrisinin devleri Eyalet liderlerinden sektöre yardımcı olmak için destekler istediler ve bu desteğin federal düzeyde ne kadar dikkat çektiği henüz belli değil.

Alman Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, “Otomotiv endüstrisinden farklı talep ve öneriler alıyoruz. Sektörü çok yakın takip ettiğimizden emin olabilirsiniz. Ama bu teşvikler ve öneriler hakkında verilmiş bir karar henüz yok.” dedi.