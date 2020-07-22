Almanlardan Fiat ve Alfa Romeo’ya soruşturma!

Reuters’ın haberine göre savcılık, marka ismi vermeden Almanya, İtalya ve İsviçre’deki araştırmaların uluslararası otomobil ve ticari araç üreticisi olduğunu ve bu noktaya odaklandıklarını söyledi.

Alfa Romeo, Jeep ve Fiat modellerinde kullanılan 1.3 mutlijet ve 1.6 multijet motorların yanında Iveco ve Fiat’ın ticari araçlarında kullanılan dizel motorlarda potansiyel olarak yasadışı yazılımın tespit edildiği bildirildi.

Bu markaların modelleri laboratuvar testlerinden pozitif sonuç almış olsalar da seyir halindeyken egzoz emisyon filtremelerinde büyük ölçüde gizleme yapıldığı belirtildi. Eurojust tarafından koordine edilen soruşturmanın İtalya’da yaşayan 9 kişiye ve 2014-2019 yılları arasındaki faaliyetlere odaklandığı da açıklandı.

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İŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI!

İtalyan üretici Fiat tarafından yapılan açıklamada ise Avrupa’daki bazı ofislerin hukukçular tarafından araştırıldığı ve soruşturma kapsamında tam işbirliği sağlandığı söylendi. FCA, “Sulh hakimlerinin talep ettiği belgeleri kendilerine teslim ettik ve inceliyorlar.” şeklinde oldu.