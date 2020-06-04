Almanya elektrikli otomobillere olan teşvikini 2 katına çıkarıyor!

Almanya 2021 yılı sonuna kadar 130 milyar euroluk bir destek paketi duyurmuştu. Paketin içinde otomotiv endüstrisini de yakından ilgilendiren paketler söz konusu. Almanya bu paket kapsamında elektrik motorlu otomobillere olan teşviki 2’ye katlıyor ve bu pakette içten yanmalı motorlu araçlara çıkan bir teşvik yok!

Paketten çıkan teşvik kapsamında 40 bin euro değerinde elektrik motorlu bir otomobil satın almak istediğinizde bu fiyat üzerinden toplam 9 bin euro indirim yapılacak. Bu indirimin 6 bin euroluk kısmı devlet tarafından karşılanırken 3 bin euroluk kısmı da üretici firma tarafından karşılanacak.

Kablo ile şarj edilebilen ve içten yanmalı motora sahip olan Plug-in hybrid motorlu otomobil alacaklar da daha teşviklerden faydalanabilecekler. Ülkenin en büyük üreticileri olan ve premium otomobil satan Mercedes, BMW ve Audi’nin bazı modelleri bu teşviklerden faydalanamıyor.

Teşvik sisteminden en çok yararlanacak olan araçlar ucuz diye tabir edilen elektrik motorlu otomobiller oluyor. Mesela Volkswagen’in ID.3 otomobili 29 bin 990 eurodan satılacak, Peugeot e-208 GT 36 bin 600 euro ve Kia e-Niro 34 bin 290 euro. Bu otomobiller teşvikten ve maksimum indirimden faydalanabilecekler.

Alman hükümeti bu teşviklerin maliyetinin 2.2 milyar euro olduğunu tahmin ediyor. Yeni otomobil alanların bu teşvik kapsamında ödeyeceği vergiler yüzde 19’dan 16’ya da düşürülüyor.

2021 CO2 SALIMI HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM!

2021 yılında AB’de yürürlüğe girecek olan 95 gram CO2 ortalaması elektrik motorlu otomobillere yapılan bu destek sayesinde gelecek yıl içinde markalar için önemli bir adım pozisyonunda. Alman politikacıları yapılan teşviklerin yavaşlayan otomotiv endüstrisine de olumlu katkıda bulunacağını belirttiler.

Mayıs ayında Almanya’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 gerileyerek 168 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise bu değer yüzde 61 gerilemişti.

Alman otomobil satıcıları birliği pozisyonunda olan ZDK ise yaptığı açıklamada sadece elektrikli otomobillere olan bu desteğin üzücü olduğunu belirtti. ZDK Başkanı Juergen Karpinski’ye göre sadece yüzde 19’dan 16’ya azaltılan vergilerin 6 ay için çok yetersiz bir durum olduğunu belirtti.

Diğer Avrupa ülkeleri ise haziran ile birlikte kendi teşviklerini uygulamaya başladılar. Fransa sadece otomotiv endüstrisini desteklemek için 8 milyar euroluk bir destek paketi oluşturdu. Bu destek paketi elektrikli otomobil satın almak isteyenlere 12 bin euroluk bir indirimi sunuyor.

(Reuters ve Bloomberg)