Amacımız satışları yüzde 35 artırmak!

Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo ve Jeep, 2019'u öngörülerinin üzerinde seyreden satış adetleri ile kapatacak. 2019 ve 2020 yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Süslü, 2019 yılında otomobil pazarının 400 bin adet civarında kapanacağını öngördüklerine değindi. Süslü, “Otomobil pazarı yılı 2018'e oranla yüzde 20 civarında küçülmeyle kapatacak. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ile yılı; hedeflerimizin üzerine çıkarak toplamda 2 bin 400 adetlik satışla bitireceğiz. Böylece geçtiğimiz yıla göre satışlarımızı korurken, pazar payımızı yüzde 20 artırmış olacağız” bilgilerini verdi.

TÜRKİYE’DE CİDDİ BİR ATILIMIMIZ VAR!

2020 yılına ilişkin hedef ve değerlendirmelerde de bulunan Süslü, 2020'de otomobil talebinin yüzde 10 büyüyeceğinin tahmin edildiğini ve otomobil pazarının 440 bin bandında gerçekleşeceğini öngördüklerini vurguladı. “Alfa Romeo ve Jeep markaları olarak Türkiye'de ciddi bir atılım içindeyiz” ifadelerini kullanan Süslü, “Hedefimiz her yıl iki haneli büyüyerek kısa zamanda 10 bin adedin üzerine çıkmak. 2020'de Alfa Romeo ve Jeep markamızla satış adetlerimizi en az yüzde 35 artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.