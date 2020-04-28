Ambulanslara lastik desteği!

Michelin Türkiye, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığı ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının yürüttüğü olağanüstü mücadeleye bir nebze de olsa destek olmak amacıyla; Euromaster işbirliği ile sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz lastik bakım servisinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulanslar için lastik bağışında bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans lastiği bağışında bulunan Michelin Türkiye, bir süre önce de Euromaster ile birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak için 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan bir kampanya başlatmış ve Euromaster noktalarından hizmet alacak olan İl Sağlık Müdürlükleri Ambulansları ve Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Lastik Sökme-Takma, Balans ve Lastik Tamiri için servis bakım hizmeti sağlayacağını açıklamıştı.