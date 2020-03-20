Amerikalılardan sonra şimdi de Avrupalılar…

Corona virüsü salgınından şüphesiz ki en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya. Ülkedeki vaka ve bu salgından dolayı hayatını kaybeden insan sayısı artmaya devam ediyor. İtalya’da ülke içinde seyahat etmek özel izinle gerçekleşiyor, spor müsabakaları ertelendi, seyahat yasağı ilan edildi, kalabalık etkinlikler yasaklandı, okullar ve üniversiteler kapatıldı. Ülke bu tarz önlemler alırken o lokasyondaki firmalarda kendi önlemlerini alıyorlar.

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Bölgenin en önemli üreticisi olan FCA, hafta başından itibaren ülkedeki ve Avrupa’daki tüm tesislerinde üretimine geçici bir süre ara verdi. Ardından Ferrari, Lamborghini ve ülkedeki yedek parça tedarikçilerinin tesislerinde de üretim geçici olarak durduruldu.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Siare Engineering, salgından dolayı kayıpların 3000’e yaklaştığını ve bu durumun yükselişini hızlı biçimde gerçekleştirdiğini belirterek Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli’nin üretim bantlarında sahip oldukları parçalarla tıbbi solunum cihazı üretimine yardımcı olacağını söyledi.

Siare firmasının CEO’su Gianluca Preziosa, otomotiv ve medikal konularının bazı ortak noktaları olduğunu belirtti. Ayrıca tıbbi solunum cihazlarında elektronik kullanımı oldukça fazla.

Preziosa Reuters’a yaptığı açıklamada, “Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile tıbbi solunum cihazı üretimi için bu süreçte bize nasıl yardımcı olacakları hakkında görüşmeler yapıyoruz.” dedi.

Roma’nın aylık tıbbi solunum cihazı üretimi 160 ila 500 arasında. FCA ve Ferrari sözcüsü Exor, Siare ile bu konu hakkında bir görüşme yaptıklarını belirtti. Siare Engineering firmasının konuyla alakalı iki opsiyonu bulunuyor. Bunlardan biri Siare’nin üretim tesisini FCA, Ferrari ve Marelli’nin teknisyen desteği vermesiyle birlikte büyütmesi. Diğeri de tıbbi solunum cihazlarını otomobil üreticilerinin tesislerinde üretmek…

Detayların alındığı kaynaktan gelen bilgiye göre Ferrari, Marenello’daki tesisinde tıbbi solunum cihazı parçaları üretmeye hazır ama konuyla alakalı verilecek son kararı bekliyorlar. Preziosa’ya göre otomobil üreticisi firmalarla yapılacak olan birliktelik onlara bu cihazları üretmekte ekstra güçte sağlamış olacak.

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Automotive News haberine göre Ferrari, FCA ve Marelli’ye ek olarak bir diğer spor otomobil üreticisi McLaren de tıbbi solunum cihazı üretimi konusunda, basit ve hızlı bir biçimde üretilip üretilemeyeceği ile alakalı yeni bir ekip oluşturuyor.

Markanın sözcüsü yaptığı açıklamada firmanın şu anda solunum cihazı üretimi için değil de bu cihazların üretilmesinde gerekli olan bant tasarımı ve süreçleriyle ilgili destekçi olacağını belirtti. McLaren'in ekibi, İngiltere’deki solunum cihazlarının potansiyel sıkıntısını çözmek için mühendislik uzmanları tarafından toplanan üç konsorsiyumdan biri.