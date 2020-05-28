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Anadolu Grubu’ndan sağlık çalışanlarına destek

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, COVID-19 ile mücadelede aralıksız çalışan sağlık personelini virüsten korumak amacıyla ürettiği entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini 19 ildeki hastane ve sağlık müdürlüklerine teslim etti.

Sozcu.com.tr
08:54 -
Haberler Otomotiv
Anadolu Grubu’ndan sağlık çalışanlarına destek

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için iş birliği yaptı. Sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilen entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri 19 ildeki hastane ve il sağlık müdürlüklerine teslim edildi.

Anadolu Isuzu, KIA ve Garenta'nın tüm markalarıyla desteklediği proje kapsamında üretilen kabinler; İstanbul, Kocaeli, Manisa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas, Denizli, Zonguldak, Afyon, Yalova, Bolu, Ankara,Çanakkale, Bayburt, Samsun, Isparta, Mersin ve Ordu illerindeki sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Ankara Bolu Çanakkale Denizli Diyarbakır Gaziantep hastane Isparta istanbul Kocaeli Manisa Mersin Ordu Sağlık Samsun Sivas
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