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Anadolu Isuzu’dan da üretime ara!

Ticari araç üreticisi firma Corona virüsü salgını sebebiyle üretimine 30 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında ara vereceğini KAP'a açıkladı.

10:52 -
Haberler Otomotiv
Anadolu Isuzu’dan da üretime ara!

Türkiye’de ticari araç üretimi gerçekleştiren Anadolu Isuzu Şekerpınar’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetine geçici bir süre olarak ara vereceğini Kamuoyunu Bilgilendirme Platformuna yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte o açıklama;

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; şirketimizin üretim faaliyetlerine 30.03.2020 tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

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Son güncelleme: 10:54 26.03.2020
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