Anahtar değmeden 2.1 milyon kilometre yaptı!

Serhat Mete’nin 2005 Scania R 420 model aracı, motoru bir kez bile açılmadan kullanılan dünyanın etrafının neredeyse 50 kez dolaşacak kilometreye ulaştı. Scania kamyonda kullanılan Mahle marka pistonların bu kadar uzun bir süre boyunca aşınmaması dikkat çekti.

Sehat Mete'nin Scania ile olan hikayesi, 2005 yılında düzenlenen “Avrupa Genç Kamyon Sürücüsü” yarışmasına dayanıyor. Mete, yarışmanın Türkiye elemelerine katılmak istedi ancak yaş sınırı nedeniyle o yıllarda katılamadı.

Serüven, 2005 yılında sıfır bir Scania kamyoneti satın alarak devam etti ve o zamanlardan beri sadece rutin bakımları yapıldı. Mete “Babam tır şoförüydü ve farklı bir marka çekicimiz vardı. Aynı dönemde Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde okuyordum. Babama çok ısrar ettim ve bu Scania’yı aldık. 2009 yılına kadar babamın yanında yedek şoför olarak çalıştım. Okul bitince direksiyona ben geçtim. Aldığımız günden bu yana sadece rutin bakımları yapıldı. Motoruna kimse dokunmadı.” diye belirtti.

Serhat Mete'nin yeni hedefi motor kapağı açılmadan 3 Milyon kilometre yol yapmak.