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Anahtar değmeden 2 milyon kilometre gitti!

2005 model Scania R 420 çekici, motor kapağı hiç açılmadan dünyanın çevresini 50 kere dolaşmaya eşdeğer bir mesafe kat etti, 2 milyon 40 bin kilometre yol yaptı.

Sozcu.com.tr
08:19 -
Haberler Otomotiv
Anahtar değmeden 2 milyon kilometre gitti!

Serhat Mete, 2005 yılında sıfır olarak aldığı Scania R 420 ile sadece rutin bakımlarını yaptırarak 2 milyon 40 bin kilometre yol yaptı.

Mete “Babam tır şoförüydü ve farklı bir marka çekicimiz vardı. Aynı dönemde Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde okuyordum. Babama çok ısrar ettim ve bu Scania'yı aldık. 2009 yılına kadar babamın yanında yedek şoför olarak çalıştım. Okul bitince direksiyona ben geçtim. Aldığımız günden bu yana sadece rutin bakımları yapıldı. Motoruna kimse dokunmadı.

Mete, 2005-2009 yılları arasında yurtdışı nakliyesinde, 2017 yılına kadar yurtiçinde soğuk zincir taşımacılığında kullandığı aracıyla halen yaş sebze meyve taşıyor.

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