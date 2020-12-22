AppleCar 2024 yılında yollarda olacak

Apple kendi kendine giden otomobil yani otonom teknolojisiyle ilerliyor ve 2024 yılında kendi pil teknolojisini içerebilecek bir binek araç üretmeyi hedefliyor.

Apple’ın Project Titan olarak bilinen otomotiv girişimi, kendi aracını sıfırdan tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana dengesiz bir şekilde ilerledi. Bir noktada Apple, yazılıma odaklanma çabasını azalttı ve hedeflerini yeniden değerlendirdi. Tesla’da çalışan eski bir Apple çalışanı Doug Field, 2018’de projeyi denetlemek için geri döndü ve 2019’da ekipten 190 kişiyi işten çıkardı.

Apple’ın araç geliştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi iki kaynak, şirketin projede mesafe katettiğini ve tüketicilere yönelik araç üretimine başlamayı hedeflediğini söyledi. Apple’ın rakiplerinden Alphabet’e ait olan Waymo, sürücüsüz yolcu taşıma işine odaklanırken, Apple ise bunun zıttı olan pazarın tamamına hitap edecek binek araç stratejisi izliyor.

Apple'ın pil tasarımını gören üçüncü bir kişiye göre, Apple'ın stratejisinin merkezinde, pil maliyetini “radikal bir şekilde” düşürebilecek ve aracın menzilini artırabilecek yeni bir pil tasarımı bulunuyor.

Apple konuyla alakalı geleceğe yönelik plan ya da ürünlere yönelik sorulara cevap vermedi.

Otomobil üretmek Apple gibi neredeyse sınırsız maddi kaynakları olan ve dünyanın dört bir yanına uzanan tedarik zinciriyle yüz milyonlarca elektronik cihaz üreten bir şirket için bile sorun yaratabilir. Otomobil üreterek sürdürülebilir bir kâr yaratmak Tesla’nın 17 yılını aldı.

Daha önce Titan projesinde çalışan bir kaynak, “Yer yüzünde bunu başarabilecek kaynaklara sahip olan bir şirket varsa o şirket Apple’dır. Ancak unutulmaması gereken bunun cep telefonu üretmeye benzemediği” dedi.

Kaynaklar Apple’ın aracı montajını başka bir şirkete yaptırmayı değerlendirdiğini, ancak montaj için kiminle çalışacağı netlik kazanmadığını belirtti.

Ayrıca bir kaynak Apple’ın proje kapsamını daraltarak otonom sürüş teknolojisi ile sınırlamasının da hâlâ ihtimal dahilinde olduğunu ve şirketin Apple markalı bir araç çıkarmak yerine bu teknolojiyi var olan otomobil üreticilerinin kullanabileceği hale getirme seçeneğinden de vazgeçmediğini belirtti.

İki kaynak Apple’ın otonom sürüş teknolojisinde kullanılan ve yolu üç boyutlu olarak tarayan lidar sensörleri gibi teknolojilerin tedariğinde hizmet satın almaya karar verdiğini ifade ettiler.

Bir başka kaynak Apple marka otomobillerin çeşitli lidar sensörleri ile farklı mesafeleri tarayabileceğini ve bu sensörlerden bazılarının Apple’ın ürettiği sensörlerden farklı olacağını ifade etti. Apple’ın iPhone 12 Pro ve iPad Pro cihazlarında lidar sensörleri bulunuyor.

Kaynaklardan biri aracın pili için eşi görülmemiş “tek hücreli” bir pil tasarımı kullanılarak tüm hücrelerin bir araya getirileceğini ve her bir hücrede kullanılan materyaller teke düşeceğinden boyuttan tasarruf edileceğini söyledi.

Apple’ın tasarımı pil içerisinde daha fazla aktif materyal kullanmasına olanak sağladığından pilin de araca daha uzun bir menzil sağlaması bekleniyor. Kaynak Apple’ın ısı sorunu olan lityum-iyon piller yerine lityum-demir fosfat (LFP) piller tercih edeceğini söyledi. Kaynak Apple’ın pil teknolojisine ilişkin “Bu (teknoloji) bir sonraki seviyede olacak. İlk iPhone’lar gibi” dedi.

Otomobil sektöründe kâr etmek için sektöre yeni adım atan bir şirketin, bu şirket Apple bile olsa, zorlanabileceği satış rakamlarına ulaşmayı gerektiriyor. Kaynak “Aktif çalışan bir montaj tesisi için yıllık en az 100,000 araç satmak ve bunu artırmanız gerekiyor” dedi.