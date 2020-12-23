Apple’dan sonra sıra LG’de…

Apple’ın otomobil üretme planı 2014 yılından bu yana varlığını koruyor. Son günlerde ortaya çıkan haberlerle birlikte teknoloji devinin otomobili 2024 yılında yollarda olacak. Apple’ın bu hamlesinden sonra teknoloji sektöründe rakibi olan firmalardan biri olan LG de otomobil konusunda açıklama yaptı.

LG firmasının otomobil konusunda girişimleri Koreli otomobil üreticisi Hyundai ile halihazırda zaten mevcut. Bu geliştirmelere ek olarak firma LG Chem adı altında batarya paketleri üretimleri gerçekleştirip Tesla gibi markalara bu tedariği sağlıyor.

LG Electronics, elektrikli otomobillerin parça üretimi konusunda Kanadalı Magna International ile bir anlaşma imzalayarak yeni bir ortak girişime dönüştürmeyi planlıyor. Kuzey Amerikalı firma ile ortak olacak olan LG, yeni şirketin çoğunluk hissesinin sahibi olacak. Fakat Magna 453 milyon dolarlık ödeme karşılığında girişimin yüzde 49’luk hissesini satın alacak.

LG ile Magna’nın yapacağı ortak girişim elektrik motorları, akım dönüştürücüleri ve elektrikli sürüş sistemlerini üretecek.

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyondan ötürü hem dev otomobil üreticileri hem de teknoloji şirketleri bu pastadan pay almak için radikal kararlar alıyorlar. Bu anlamda atılan adımlar Tesla, Nio, Xpeng, LG gibi firmaların borsadaki kağıt hareketliliklerini de artırıyor.

Macquarie Kore Yatırım Yönetimi’nde hisse senetleri baş yatırım sorumlusu Jeon Kyung-Dae, LG Electronics için “Yatırımcılar açısından Tesla hissesine yeni bir alternatif olarak ortaya çıkıyor” dedi. “Şirket, elektronik parçalarda lider olarak zaten adını duyurdu ve kendi elektrikli otomobil (EV) markasını kurmak yerine, orijinal ekipman üreticisi modeline göre elektrikli otomobiller üretebilir.” diye ekledi.

Geçici olarak LG Magna e-Powertrain ismiyle adlandırılan yeni şirket, Magna’nın yanı sıra Magna’nın müşterilerinden gelen siparişlere de hizmet verecek. Ortak girişime verilecek olan EV bileşenleri arasında LG Electronics'in pil ısıtma ünitesi ve güç rölesi montaj bölümü yer alıyor.

Şirketler ortak bir açıklamada, “E-motorlar, invertörler ve elektrikli tahrik sistemleri pazarının bugün ile 2030 arasında önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor ve ortak girişim dünya standartlarında bir portföy ile bu hızlı büyüyen küresel pazarı hedefleyecek” dedi. Ayrıca, “LG, Magna'nın elektrifikasyon bileşenleri için pazara sunma süresini ve üretim ölçeğini hızlandırmaya yardımcı olurken, yazılım ve sistem entegrasyonu Magna’nın bu girişime getirdiği yetkinliklerdir.” diye eklediler.

Bloomberg’in konuya hakim olan kaynak kişilerinden biri son girişimin, Magna’nın Amerika merkezinin bulunduğu Michigan, Troy’da bir yazılım Ar-Ge merkezine sahip olacağını söyledi.

LG Magna e-Powertrain ABD, Güney Kore ve Çin’deki LG lokasyonlarında bulunan binden fazla çalışanı içerecek ve işlemin LG’yi edinme dahil olmak üzere bir dizi koşula tabi olarak Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.