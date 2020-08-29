Aprilia Shiver 900 Türkiye’ye geliyor ama sınırlı sayıda

Aprilia, Shiver 900'ü yenilediği özellikleri ve son teknolojiye uyarladığı donanımlarıyla birlikte yollarla buluşturdu. 2007 yılında Ride-by-Wire gaz kelebeği elektroniği yönetimine sahip ilk seri üretim motosiklet olarak dikkatleri çeken Shiver 900, geçirdiği evrim ve yarış dünyasından transfer edilen teknolojisiyle motosiklet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Aprilia Shiver 900, ülkemizde sınırlı sayıda 82 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunuluyor.

2007 yılında Ride-by-Wire gaz kelebeği elektroniği yönetimine sahip ilk seri üretim motosiklet olarak dikkatleri çeken Shiver 900, geçirdiği evrim ve yarış dünyasından transfer edilen teknolojisiyle motosiklet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Shiver 900 özellikle orta devirlerde kullanıma sunulan yüksek tork seviyesi, daha çabuk hızlanma ve üstün viraj performansını sağlıyor. 6.500 d/d'da 90 Nm torku kullanıma sunan motor 95 HP güç üretiyor. Debriyaj bileşenleri ise 900 cc'lik motora uygun olarak yeniden tasarlanırken, debriyaj kolundaki yük %15 daha da azalıyor.

Shiver 900'de sürüşle ilgili bilgiler, 4,3 inç büyüklüğündeki TFT ekran üzerinden sürücüye iletiliyor. Işık sensörlü ekranda; devir, hız, seçilen vites göstergeleri, soğutma suyu, hava sıcaklığı, seçilen motor haritası modu ve saat gibi bilgiler net bir şekilde okunabiliyor. Gidonun sol tarafındaki kumanda koluyla menü içinde gezilerek; km sayacı, sürüş mesafeleri ve yakıt tüketim bilgileri gibi parametreler ayarlanabiliyor. Opsiyonel olarak gelişmiş akıllı telefon entegrasyonu sunan APRILIA MIA sistemi ise; telefon arama ve çalan müzik bilgileri, navigasyon ve rota yönlendirmeleri, Aprilia servis merkezi konumları gibi her türden yararlı bilgiye erişmeye olanak tanıyor.