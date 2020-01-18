Arabanıza kışın daha fazla bakım yapın!

Kış mevsimi ve mevsimin getirdiği koşullar her ne kadar otomobiliniz yeni olsa da riskler taşır. Özellikle dünya genelinde yapılan araştırmalar, kış mevsiminde daha fazla araç arızası olduğunu ortaya çıkarıyor. Özellikle kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon da servislerin kış aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor.

Gelin birlikte otomobilinizin kış mevsiminde arıza çıkarma ihtimalini en az seviyeye indirecek 8 önemli maddeye birlikte bakalım…

MEVSİMİNE GÖRE LASTİK KULLANIMI

Başlığı okuduktan sonra akılınıza “kış lastiği” geldiğini tahmin ediyoruz. Özellikle havanın soğuduğu coğrafyalarda aracınızın yere daha iyi tutunmasını sağlayan özel hamurlu bu ürünlere geçiş yapmak size daha güvenli bir sürüş imkanı sağlayacaktır. Ayrıca sene içerisinde 2 takım lastik kullanacağınız için lastikleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.

SOĞUK HAVALAR BAŞLAMADAN ANTİFRİZİ KONTROL EDİN

Radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısı mutlaka kontrol edilmeli. Özellikle 0 derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmamasını sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı da otomobilinizi koruyor.

SİLECEKLERE VE CAM SUYUNA DİKKAT!

Kış mevsiminde en çok kullanılan parçalardan biri silecekler. Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden, sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi önem arz ediyor. Diğer taraftan, silecek suyu da kış aylarında yola çıkmadan kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli etken.

FAR AYARLARI ÇOK ÖNEMLİ

Kışın gelmesiyle birlikte havalar daha erken kararacağı için far kullanımı yaz mevsimine göre daha çok olacaktır. Erken kararan hava, mevsimin getirdiği zorlu şartlar, yağmur çamur derken yolu düzgün bir biçimde görmek hayati bir önem taşır. Bu yüzden kış mevsimine girmeden hatta girdikten sonra bile far ayarlarınızı yaptırın.

DİREKSİYON SİSTEMİ

Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

FRENLERİ KONTROL ETTİRİN

Fren sistemine ait donanımlar yılın diğer mevsimlerine oranla kış aylarında daha yoğun bir aşınmayla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, fren ve freni oluşturan parçaların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada eski bileşenlerin kullanılması, sürüş güvenliğini zayıflatarak kazaların artmasına neden olabiliyor.

FİLTRELERİ ZAMANI GELMEDEN DEĞİŞTİRMEKTE FAYDA VAR

Kış mevsimiyle birlikte özellikle hava ve polen gibi filtrelerin değişimi aracınızın ve sizin nefes almanızı rahatlatacaktır. Ayrıca, yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve duruma göre yenilenmesi aracınızın arıza çıkarma ihtimalini azaltacaktır.

AKÜ VOLTAJINI KONTROL ETTİRİN

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelebilir. Hatta ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı çalıştırmayabilir. Bu nedenle kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi yapmak iyi olabilir.