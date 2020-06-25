Arabanızın frenlerinden neden ses gelir?

Fren balataları konusunda orijinal ekipmanlara en yakın alternatiflerden biri olan Delphi Technologies ürünleri son kullanıcının servis hizmeti aldıktan sonra fren sesi sebebiyle servis noktasına geri dönmesinin altında yatan nedenleri açıkladı.

Uzmanlarınca yapılan bilgilendirmeye göre fren sistemini oluşturan tüm bileşenlerin belli oranlarda titremesi, insan tarafından duyulmayan seslerin meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Ancak bu titreşimin yoğunluğu arttığında ses, duyulabilir hale gelerek problem oluşturuyor. Frenlerdeki bu ses problemi, montaj hatalarından kaynaklı olabildiği gibi ileri seviyede korozyon, sıkışmış/yamulmuş sabitleme pinleri, kısmen sıkışmış balatalar, balata tozu ve kir birikmesi, aşırı çarpıklık ya da fren disklerinin aşınması

durumunda da kendini gösteriyor.

Titreşim frekansına göre fren sesleri

Titreme olarak tabir edilen sesler, 300 Hz'nin altı düşük frekanslı titreşim olarak kabul ediliyor. Sebeplerini ise diskin poyraya montajının düzgün yapılmaması, diskte hasar, aşırı disk yüzey kalınlıkları farkı ve çarpıklıklar oluşturabiliyor. Ötme olarak tabir edilen sesler ise orta frekanslı titreşim aralığı olan 300Hz ila 5kHz arasında yaşanıyor. Bu sesler yanlış balata montajı, kaliper pistonunun veya pinlerin sıkışması, aşırı aşınmış disk ve sürtünme yüzeyi çiziklerinden kaynaklanabiliyor. 5kHz'in üstü ise gıcırtı adlandırılıyor ve yüksek frekanslı titreşimler sınıfında yer alarak balatanın disk yüzeyi ile temasında ortaya çıkabiliyor. Ultrasonik sesler ise insan kulağının işitemeyeceği seviye olan 12kHZ'in üstü gibi çok yüksek frekansta meydana geliyor.

BAKIM YAPAN KİŞİLERE UYARILAR

Kaliperlerin tüm korozyon, birikmiş kirler ve balata tozundan arındırıldığına emin olun.

Kaliper pistonunun görünen kısımlarını pistonları itmeden önce mutlaka temizleyin.

Balatanın kalipere temas ettiği yüzeyleri iyice temizleyin.

Pistonları, contaları, toz lastiklerini ve kaliperdeki kayan bütün parçaları kontrol edin.

Yüksek fren ısılarından dolayı özelliklerini kaybetmiş olacağından, titreşim önleyici klipsleri, yayları ve pinleri değiştirin.

Her zaman doğru balataların takıldığına ve kaliper içinde doğru konumlandırıldığına emin olun.

Fren hortumlarını asla sıkıştırmayın.

Asla mineral yağ temelli gresleri kauçuk contalı parçalarda kullanmayın.