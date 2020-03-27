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Arabaya dövme yaptılar!

Lexus dünyada ilk defa bir aracına dövme yaptı ve dünyanın ilk dövmeli aracını ortaya çıkarmış oldu! Markanın UX modeli üzerindeki işçilik ise ünlü dövme sanatçısı Claudia De Sabe tarafından yapıldı!

Sozcu.com.tr
16:13 -
Haberler Otomotiv
Arabaya dövme yaptılar!

Beyaz bir aracı, “tuvali” ve Dremel matkap aletini ise dövme iğnesi olarak kullanan sanatçı, UX'in uzunluğu boyunca “koi balığı” tasarımını uyguladı. Koi motifi ise, geleneksel Japon sanatında iyi şansı ve azmi temsil ediyor.

Dövme sanatçısı matkap yardımıyla aracın üzerindeki boyanın üzerinde çalışarak, alttaki metal kısmı ortaya çıkardı. Detayların daha fazla ortaya çıkması için ise 5 litrelik özel geliştirilen otomobil boyası kullanıldı. Daha güçlü 3 boyutlu efektler uygulamak ve vurguları ortaya çıkarmak adına son dokunuşları ise altın varak ile gerçekleştirdi. Ardından aracın üzerine koruyucu bir cila kaplaması yapıldı ve UX yolda kullanılabilir hale getirildi.

TAM 6 AY SÜRDÜ!

Dövmeli UX eseri ilk çizimlerden itibaren, haftada 5 gün, 8 saatlik yoğun çalışmayla 6 aylık bir süreçte tamamlandı. Dövmeli UX için herhangi fiyat verilmezken, böyle ısmarlama bir çalışmanın 120 bin sterlini bulacağı ifade ediliyor.

Dövme sanatçısı Claudia De Sabe

Altın beyaz otomobil
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