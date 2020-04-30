Araç kiralama devi iflas edebilir!

Hertz Global Holings Inc., WSJ’nın konuyu bilen kişilere dayandırdığı haberine göre iflasın eşiğinde. Firmanın pandemi yüzünden iyice duran işlerinden dolayı nakit akışında ciddi sorunları var ve çoğu temsilciliğinin kirasını bile ödeyemeyecek durumda.

Firmanın danışmanlarının, yöneticilerinin ve üst düzey borç veren finansman kuruluşlarının ödemelerinin düşürülmesi için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Firma 2018 yılında Fortune 500 listesinde 335. sırada yer almıştı. Dünya genelinde Hertz’in 38 bin çalışanı bulunuyor.