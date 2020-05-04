Araç kiralarını ötelersek batarız!

Düzenlenen online basın toplantısında soruları yanıtlayan Ekici özetle şunları söyledi: “Uçuşların ve turizmin durmasıyla birlikte nisan ayında kısa dönem kiralama iş hacminde yüzde 50-60 düşüş oldu. Bu süreç devam ederse sektörün en iyi dönemi olan temmuz-ağustosta kayıplar yüzde 80-85'i bulabilir. Havalimanları kapalı olduğunu için oradaki işlerimiz tamamen durdu. Bu yüzden biz de yüksek kiralar ödediğimiz havalimanlarındaki ofisler için nisan-mayıs-haziran aylarında kira alınmamasını talep ettik. Şu an için sadece 3 ay öteleme verdiler.”

AKSAMA ZORA SOKAR

“Peki bu dönemde siz uzun dönem kiralama yapan zordaki müşterilerinizin ödemelerini öteler misiniz” sorusuna ise Ekici, “Bu konuda çok az talep geliyor. Araçların kira bedelinin içinde sadece aracın bedeli ve aracın finansmanda kullanılan kredinin faizi yer almıyor, aynı zamanda sunulmakta olan hizmetlerin (vergilerinin ödenmesi, bakım onarımlarının yapılması, lastiklerinin değiştirilmesi,muayenesinin yapılması, sigorta ettirilmesi, kaza anında aracın onarımı vb.) bedelide yer alıyor. Araç kiralama şirketleri bu hizmetleri aldıkları kuruluşlara olan taahhütlerini ancak müşterilerinden araç kira bedellerini zamanında tahsil ettiklerinde yerine getirebilirler. Kira ödemelerinde aksama olması sektörümüzü zora sokar. Yani kiraları ötelemek için batmayı kabul etmemiz lazım” cevabını verdi.