Araç paylaşımı şu an müthiş zarar ediyor

Corona virüsü salgınının ve etkilerinin ne zaman sonlanacağını tahmin etmek oldukça zor. Ama bundan sonraki süreçte hayatımızın birçok alanında önemli değişikliklerin yaşanacağı kesin. Pandemi öncesinde tüm dünyada büyük ilgi gören ve şirket sayısının hızla arttığı araç paylaşımı (car-sharing) uygulamaları ise bu yeni dönemde ciddi risk altında. Bünyesinde dünyanın en büyük araç paylaşımlarından biri olan Zipcar’ı barındıran Otokoç’un Genel Müdürü İnan Ekici, saatlik araç kiralama işinin hem globalde hem de Türkiye'de pandemi ile birlikte tartışıldığını belirtti. Aynı zamanda Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı da olan Ekici şunları söyledi:

HESAP KİTAP DÖNEMİ DEĞİL

“Türkiye'de bu pazarda bizimkiyle birlikte 2-3 marka var. Herkes lokasyon sayısını azalttı ve kural getirdiler. Her bir kiralamadan sonra aracı yıkamaya çalışarak şu an müthiş zarar ediyorlar. Çünkü örnek olarak bir saatlik araç kiralama bedeli 30 TL ise bir dezenfektasyon da araç başına 30 TL'dir. Yani hizmetimi devam ettiriyorum, 30 TL alıyorum ama 30 TL yıkamaya ödüyorum. Tabii her bir lokasyon için aynı şeyi konuşamam. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şirketler çok duyarlı. Çalışanlarını ve müşterilerini korumak için duyarlı olmak da zorunda. Bu dönem hesap kitap yapılacak bir dönem değil.”

SORUMLULUK GEREKTİRİYOR

Saatlik araç kiralama konusunun ihtiyaç olmaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen İnan Ekici, “Fakat buradaki sorun hijyenin nasıl sağlanacağıyla ilgili. Çünkü bu firmalar, bir tanesi de biziz, 3-4 kiralamadan sonra 3 ya da 4 günde bir yıkama ekibini gönderip, araçları yıkatırlardı. Bu müşteri sözleşmesinde de yazar. Bu bir üyelik sistemi olduğu için; arabayı alan kişiden, aracı kendi aracı gibi kullanması, temiz tutması beklenir. Belirli bir grup insan birlikte aynı aracı kullanıyor. Bu bir sorumluluk da gerektiriyor. Fakat şu an böyle bir imkan olmadığı için, dünyada da bu konuşuluyor” diye konuştu.

VİRÜSLE 15 YIL YAŞAMAYIZ

Ekici, araç paylaşımının şu an yeni dünyanın ürünü olmadığını da belirterek, “Ama tamam da bu virüs gidecek. Virüsle 15 yıl yaşamayacağız. Zaten aksi taktirde dünya çok değişir, bu konuştuklarımızın hepsi yok olur gider. Dolayısıyla düzeldiği anda bu iş yani saatlik kiralama işi belki yeni koşullarla olur. Belki hijyen sıklığının dört seferde bir olması bir kuralsa, bu ikiye düşmek zorunda kalabilir. Ben de her defasında hijyeni yapmak zorunda kalabilirim” yorumunu yaptı.