Aracınızın havası daha iyi olsun diyorsanız…

Aracınızın içerisindeki hava kalitesini etkileyen faktörlerden olan alerjenler, polen, toz, toprak ve duman gibi tortular, aracın klima sisteminin yanı sıra sağlığınmızı da etkiliyor. Özellikle çocuklar, bahar alerjisi olanlar ve araç içinde çok zaman geçirenler için bu durum çok önemli.

ARACIN İÇİ DIŞINDAN 5 KAT DAHA FAZLA KİR BARINDIRIYOR

Bir aracın klima sistemi araç içine dışarıdan çok büyük miktarlarda, saatte 420.000 litreye kadar, hava çeker. Yani aslında aracın içinde, dışında olduğumuz duruma nazaran 5 kat daha fazla hava kirliliğine maruz kalırız. Bu da kabin filtresinin yoğun çalışması gerektiği ve zamanla filtreye dolan parçacıklar nedeniyle tıkanacağı anlamına gelir. Bu nedenle alerjisi olanlar ve uzun mesafe sürücülerine sağlıklı bir hava sağlanması için filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.