Aracınızın sesinden ‘ne derdi’ olduğunu anlayacak

Türkiye'de de bazı Skoda Yetkili Servisleri'nde pilot olarak denenmeye başlanan ‘Sound Analyser’ uygulaması, toplamda 14 ülkede olmak üzere 254 serviste test ediliyor.

Hassas ses kayıtları yaparak, alınan kaydın analizini gerçekleştiren ses analiz uygulaması, bir tutarsızlık tespit ettiğinde bunun ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini belirlemek için bir algoritma kullanıyor. Yürüyen aksam, koltuk iskeletleri, klima kompresörü, motorun hareketli parçaları ve şanzımana ait parçalar gibi bileşenler de dahil olmak üzere birçok sesi hassasiyetle algılayabiliyor.

Yeni uygulama, aracın mevcut durumunu güvenilir ve hızlı bir şekilde değerlendirip hem kullanıcıyı hem de teknisyenleri bilgilendiriyor. Bu dijital çözüm sayesinde marka araçların arızalarının daha çabuk sonuca ulaşması konusunda süreci hızlandırıyor.