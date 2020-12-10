Artık Türkiye’nin her yerindeler

Otomotiv endüstrisindeki elektriklenme stratejisi tam gaz devam ediyor. Bu dönüşüme Türkiye de ayak uydurmak için elinden geleni yapıyor. Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizdeki şarj istasyonu ağını genişletmeye devam ediyor.

Yaptığı son yatırımlarla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu ağını 81 ile yayan ZES, 420'den fazla lokasyonda ve 710'dan fazla araca aynı anda hizmet verebiliyor.

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak: “Enerji sektörü, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon kulvarında hızla ilerlerken iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini de hızla benimseyerek hayata geçiriyor. Elektrikli araçlar özellikle şehirlerdeki karbon salımını azaltmak için bu alandaki en büyük adımlardan biri olacak. Bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve Zorlu Enerji olarak hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ZES markamızla elektrikli otomobillerin ülkemizdeki devinimini hızlandırmayı ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda, bugün 81 ilin tamamını elektrikli otomobil şarj istasyonu ile donatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte elektrikli araçlara ilgi artarken biz de şarj istasyonu konusundaki gerekli yatırımları yaparak ülkemizin dört bir yanındaki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş keyfi sağlıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık, artık elektrikli otomobilleri ülkemizde daha yoğun bir şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.