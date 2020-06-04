Artış var ama kayıplar devam ediyor…

Reuters’ın haberine göre İngiltere otomobil pazarında mayıs ayı boyunca 20 bin yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 90 seviyelerinde anlamına geliyor. 2019 yılı mayıs ayında İngiltere’de 183 bin 724 araç satışı gerçekleşmişti…

Nisan 2020’de İngiltere’de 1946 bu yana yapılan en düşük satış gerçekleşmişti. 4321 adet otomobil satışı gerçekleşen nisandan sonra bu ay satış adetleri arttı ama genele bakıldığında kayıplar hâlâ yüksek seviyelerde…

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Ülkede otomobil satış yerleri pazartesi gününden itibaren potansiyel müşteriler için kapılarını açtı. Nisan ve mayıs ayında markalar satın alınan araçları kapıda teslim etme imkanını müşterilerine sunuyor.