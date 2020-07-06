Asıl toparlanma 3. çeyrekte başlar…

Kamu bankalarının, sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanının uzatılmasının etkilerini haziran ayında daha çok görmeye başladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, “Geçen yıl 42 bin 688 olan satış rakamları bu yılın haziran ayında 70 bin 903 bine ulaştı. Otomobil ve hafif ticari pazarı bu yıl haziran ayında, geçtiğimiz yıla göre, tam yüzde 66.3 oranında artmış durumda. OYDER olarak her zaman, pazarın daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi muhafaza ettik. Vatandaşlarımızın ekonomiye olan güvenleriyle birlikte bu rakamlar daha da artacaktır.” dedi.

Kamu bankalarının “taşıt kredisi” paketini hayata geçirmesinin ve araç tedariğinin sağlanmasının sektörü hareketlendirdiğini söyleyen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ”Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyanın devam ettirilmesinin sektör adına oldukça olumlu bir gelişme olduğu görüldü. Bununla beraber bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısı kısmen de olsa giderildi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

ASIL TOPARLANMA 3. ÇEYREKTE BAŞLAR…

Şahsuvaroğlu, ilk altı ay sonuçlarının açıklanmasının üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini de kaydederek şunları söyledi; “Otomotiv sektörünün zorlu bir 2019 yılı geçirdi, COVID-19 öncesinde 2020'nin ilk aylarında otomobil ve hafif ticari pazarının yüzde 90 artarak sene ile ilgili çok güçlü bir sinyal vermişti. Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülansla 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlayabiliriz öngörüsündeydik. COVID-19 beklemediğimiz bir şeydi. Ancak görüyoruz ki normalleşme sürecinde alınan önlemler ve desteklerle otomotiv sektörü tekrar hareketlenmiş oldu ve sene başındaki satış adetleri yeniden konuşulmaya başlandı. Sektörümüz layık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecektir.”