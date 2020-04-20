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Aston Martin SUV modeline odaklanacak!

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'in çoğunluk hissesine sahip olan patronu Lawrance Stroll yaptığı açıklamada SUV modeli üretimine ve odaklanacaklarını söyledi.

10:33 -
Haberler Otomotiv
Aston Martin SUV modeline odaklanacak!

Formula 1 takımı sahibi olan Lawrance Stroll markanın mali sıkıntılar içinde olduğu dönemde Aston Martin’e yaptığı yatırımla adından oldukça söz ettirmişti. Kanadalı Lawrance Stroll, Racing Point Formula 1 takımı patronu. Ayrıca tekstil devi olan Stroll, Michael Kors ve Tommy Hilfiger ile de ciddi ortaklıklar içerisinde.

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Stroll bugün yaptığı açıklamada, “Küresel olarak zorlu bir dönem içindeyiz. Şirketin tüm yönetiminin firmanın doğasında bulunan güçlü yönlere odaklanması üzerinde çalışıyoruz. Bu yönlerimiz geliştireceğiz” dedi.

(REUTERS)

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