Aston Martin’den motor devrimi

2022’den itibaren Aston Martin Valhalla’dan başlayarak, yeni ortadan motorlu spor otomobilinde kullanılmak üzere TM01 kodlu motorunu yeniledi. İsmini Aston Martin’in 50’li ve 60’lı yılların ünlü mühendisi ‘Tadek Marek'ten alan motor dyno üzerinde bir dizi kapsamlı testten geçti.

Bugün 3.0 litrelik turboşarjlı V6 olarak onaylanan tam güç aktarma organı elektrikli hale getiriliyor. Bu, motorun ilk günden itibaren geliştirilmesinde kilit rol oynuyor. Bugün gösterilen testlere paralel olarak Aston Martin, komple ünitenin satışta Aston Martin serisinde en güçlü olmasını sağlayacak yeni bir hibrit sistemler serisi geliştiriyor.

Aston Martin’in ilk ortadan motorlu otomobili olan Valkyrie’nin ardından bu projeye öğrenilen birçok gelişme uygulanmış. Motorun 200 kg daha hafif olduğunu da belirtmekte fayda var, çünkü bu rakam gerçekten çok ciddi…

Güç aktarım baş mühendisi Joerg Ross “Bu projede en başından beri büyük bir meydan okuma oldu. Aston Martin’in gelecekteki gücünü sunmak için bir ekibi bir araya getirmek onurdu. En başından beri, bunu çok uzun süredir yapamayacağımız bir şekilde keşfetme ve yenilik yapma özgürlüğüne sahibiz. En önemlisi, TM01 isim plakasına yakışan ve öncü mühendisimiz Tadek Marek’ı etkileyecek bir şey yaratmak istedik” dedi.

Aston Martin Başkan ve Grup CEO’su Andy Palmer bu motor hakkında şunları söyledi: “Kendi güç aktarma organlarına yatırım yapmak uzun bir emirdi, ancak ekibimiz zorluğa rağmen geri çekilmedi. İleride, bu güç ünitesi yaptığımız şeylerin ayrılmaz bir parçası olacak ve bu motorun ne elde edeceğinin ilk işaretleri inanılmaz derecede umut verici.”