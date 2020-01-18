Aston Martin’den “sıfır faiz” kampanyası!

Aston Martin, fabrikası Aston Martin Lagonda'nın finansman desteği ile yeni bir kampanyaya imza atıyor. Bu kapsamda ‘sıfır’ ve ‘ikinci el’ tüm Aston Martin modellerine, 36 ay ‘0’ faiz taksitle sahip olmak mümkün olacak.

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BAKIM VE GARANTİ ÜCRETSİZ

Kampanyaya özel ‘0' araç satın alan araç sahiplerinin 5 yıla kadar genel bakım ücretleri Aston Martin Lagonda tarafından karşılanıyor. Yetkili bayi bünyesindeki 2. El araçlara ise 15 yaşına gelene uzatılmış garanti fırsatı sağlanıyor.

FAİZ KAMPANYASI İLE TÜRKİYE SATIŞLARINI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ!

D&D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “Aston Martin Lagonda, Türkiye’deki satışlardan çok memnun. 2019 yılı bizim için oldukça verimli ve efektif oldu. 18'i sıfır olmak üzere toplam 24 Aston Martin sattık. Biz satış grafiğimizi her sene daha da arttırıyoruz. Bu anlamda fabrikamız bu hedefimizde bize, kapsamlı bir kampanya ile finansman desteğinde bulundu. Bu sene müşterilerimiz 36 ay vadede yüzde 0 faiz ile Aston Martin sahibi olurken bir yandan da garanti kapsamında bir araca binmenin ve ücretsiz bakımın keyfini sürecek” diye konuştu.