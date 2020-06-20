Aston Martin’in SUV modeli ne zaman Türkiye’de olacak?

Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX'in test aracı ağustos ayında Türkiye’ye geliyor! Test aracının Türkiye’ye ulaşmasından sonra ise aracı satın almak isteyen tüketiciler 2020 yılı bitmeden DBX modeline sahip olabilecekler.

020'nin son çeyreğinde DBX'in Türkiye'de olması beklenirken DBX'lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri ile İstanbul ve İzmir'deki Aston Martin Showroomlarında yerini alacağı da Aston Martin Türkiye tarafından açıklandı…