Atık lastikleri geri dönüştürecekler!

Türkiye’nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisi, AKO Grup tarafından 30 milyon dolar yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruluyor. Sanayinin kauçuk ihtiyacının karşılanması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak olan bu tesis, karbon tasarrufunun yanı sıra, sıfır atık projesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sunacak. 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye’de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek.

2021’DE İŞ BAŞI YAPACAK!

Bu yılın Mart ayında inşaatına başlanan yatırımda hızla sona yaklaşıldığına değinen AKO Lastik Kaplama Genel Müdürü Şevket Bacacı 2021 yılında tesisi işler hale getirmeyi öngördüklerini açıkladı. Bacacı: “Bu tesiste geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece atıklar, yerli imkanlarla otomotiv yan sanayi ve farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli hammaddeye dönüştürülecek. Böylece Sıfır Atık projesine de katkı sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.