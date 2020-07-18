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Audi teması sıfırladı

Audi araç teslimi sırasında sosyal teması azaltmak amacıyla yeni bir uygulama gerçekleştirdi. Audi Yetkili Satıcıları’na araçlarını teslim almaya gelen müşteriler dilerlerse danışmanlardan bilgi almak yerine, kendilerine gönderilecek bilgilendirme videosu ile bu hizmete temassız bir biçimde erişip, araçları hakkında detaylı bilgi edinebilecekler.

Sozcu.com.tr
11:05 -
Haberler Otomotiv
Audi teması sıfırladı

Karşılıklı teması azaltmayı hedefleyen uygulama ile Audi müşterileri diledikleri takdirde, teslimat sırasında yapılan model hakkında bilgilendirme anlatımını model özelinde hazırlanan Hızlı Başlangıç Videoları sayesinde mail yolu ile alabilecekler.

Model tanıtım videolarında, danışmanların tüketicilere teslim sırasında aktardığı Audi modelleri ile ilgili sürüş destek, eğlence ve bilgi, multimedya sistemleri ile bilgiler yer alıyor. Hızlı Başlangıç Videoları'nda Audi sahiplerinin işlerini kolaylaştıracak, onlara zaman tasarrufu sağlayacak günlük kullanım için püf noktaları da yer alıyor.

Audi uygulama
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