Autobest ödülünün sahibi Seat Leon oldu

Seat Leon, Avrupa’nın dört bir yanından gelen 31 gazeteciden oluşan AUTOBEST jürisi tarafından, “Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili” ödülü olan “AUTOBEST 2021”e layık görüldü. 2017 yılında Ateca modeliyle de bu ödülü alan Seat, sıradan modellerin ötesine geçen otomobiller geliştirmeye ve pazara tam anlamıyla farklı ürünler sunmaya olan bağlılığını da bir kez daha göstermiş oldu.

Leon, bugüne kadar gerçekleşen 2,3 milyon adetlik satış adediyle de nesiller boyu devam eden bir başarıya imza attı. Leon ayrıca 2014 yılından bu yana İspanya’nın en çok satan otomobili. Yeni Seat Leon 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.