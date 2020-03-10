Automechanika İstanbul haziran ayının sonuna ertelendi!

Otomotiv sektöründe ertelenen ilk uluslararası fuar olarak tarihe geçen Automechanika İstanbul Fuarı geçen sene 37 ülkeden 1.397 katılımcı ve 130 ülkeden 48.737 ziyaretçi ağırlayarak bir rekora imza atmıştı. Bu yıl da hem ziyaretçi hem de katılımcı rakamlarında yeni rekorlar kırması beklenen fuarın, her ne kadar Türkiye'de bir tehlikeye rastlanılmamış olmasına karşın, dünyada son dönemde sağlık alanında yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce (“WHO”) salgın olarak tanımlanan ve öngörülmesi mümkün olmayan bir coğrafi alana büyük bir hız ile yayılan COVID-2019 (Coronavirus) nedeniyle 25-28 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmesine karar verildi.

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