Avrupa 2020’ye düşüşle başladı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki artışa özellikle “otomobil” satışları üzerinden bakıldığında yüzde 100.5’lik bir yükselme vardı. Bu yükselişe rağmen Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. sırada yer aldı!

Yılın ilk ayının sonunda 1 milyon 135 bin 116 adetlik pazara ulaşan AB ve EFTA ülkeleri geçen yılın aynı döneminde 1.226.202 adet olmuştu.

2020 Ocak ayında satışlarını en çok artıran ülkelere bakacak olursak Litvanya yüzde 35.1, Yunanistan yüzde 6.2 ve Norveç yüzde 6.2 ile ilk üç sırada yer aldılar… Ocak ayında en çok satışın gerçekleştiği ülke ise 246 bin 300 adet ile Almanya oldu. Almanya’daki satışlar yüzde -7.3’lük bir değişim yaşadı.

AB’den ayrılan ve Avrupa’nın en önemli otomotiv pazarlarından birine sahip olan İngiltere’de ise ilk ayda 149 bin 279 adet otomobil satışı gerçekleşti. İngiltere’deki bu satış adedi 2019 yılına göre yüzde 7.3 azalmış oldu.