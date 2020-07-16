Avrupa otomobil pazarı yüzde 39.5 daraldı!

Otomobil pazarı 2020 Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı ve toplam 1.131.843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.491.465 adetti.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5.101.669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8.427.639 adetti.

2020 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artış ve 203.595 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke olarak yer aldı. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54,4 ile Hırvatistan, yüzde 50,9 ile İspanya, yüzde 49,6 ile Portekiz'de görüldü. İlk altı ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.